LPI-SHL: Müllcontainer angebrannt

Zella-Mehlis (ots) - Zwei bislang unbekannte Personen entzündeten am Dienstag gegen 20.10 Uhr einen unbekannten Gegenstand auf dem Schulhof einer Schule in der Forstgasse in Zella-Mehlis. Anschließend warfen sie den brennenden Gegenstand in einen Kunststoffmüllcontainer. Dieser entzündete sich und brannte vollständig nieder. Ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Eine Zeugin beobachtet zwei Jungs im scheinbaren Alter von 15 bis 17 Jahren. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell