LPI-SHL: Gestürzt und verletzt

Sachsenbrunn (ots) - Ein 28-jähriger Mann fuhr am späten Montagabend mit seinem Fahrrad entlang des Frohnbergsweg in Sachsenbrunn. Auf Höhe der Feuerwehrgerätehalle fuhr er über eine Rampe, stürzte und verletzte sich am Kopf. Er kam zur Behandlung ins Suhler Klinikum.

