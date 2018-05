LPI-SHL: Glasflasche geworfen

Themar (ots) - Ein 23-jähriger Mann warf am Dienstagnachmittag eine Glasflasche gegen den PKW eines 45-Jährigen. Der VW war auf einem Schotterweg in der Mauerstraße in Themar geparkt. Was den Mann dazu bewegte ist derzeit unklar. Ob der Atemalkoholwert von 2,35 Promille ein Grund war, werden die Ermittlungen zeigen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung war die Folge.

