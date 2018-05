LPI-SHL: Rauchmelder gehört und richtig reagiert

Breitungen (ots) - Montagmorgen (30.04.2018) hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Werner-Seelenbinder-Straße in Breitungen den lauten Piep-Ton eines Rauchmelders aus einer Wohnung. Der Mann reagierte genau richtig und informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehrmänner öffneten die betroffene Tür und stellten eine starke Rauchentwicklung fest. Der 34-jährige Wohnungsinhaber lag zu diesem Zeitpunkt bewusstlos im Schlafzimmer. Er wurde aus den stark verqualmten Räumlichkeiten gerettet und kam nach Bad Salzungen ins Klinikum. Das Haus musste durch die Feuerwehr evakuiert und belüftet werden, anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Die Ursache der Rauchentwicklung untersucht derzeit die Kriminalpolizeiinspektion Suhl. Die Ermittlungen dauern an.

