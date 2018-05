LPI-SHL: Schnell reagiert

Hildburghausen (ots) - Montagmorgen (30.04.2018) gegen 7.15 Uhr bemerkten zwei Lehrer des Gymnasiums in der Wiesenstraße in Hildburghausen, dass vor der Tür der Herrentoilette im Erdgeschoss der Schule ein bislang unbekannter Gegenstand brannte. Glücklicherweise reagierte die beiden sofort und konnten die Flammen mit ihren Schuhen austreten. Durch den Ruß entstand ein Schaden an der Türzarge und dem Türblatt. Da das Feuer zeitig bemerkt wurde, ertönte kein Feueralarm, auch bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

