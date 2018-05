LPI-SHL: Auf freiem Fuß

Meiningen (ots) - Der 24-Jährige, der am späten Donnerstagnachmittag die Tageseinnahmen einer Spielothek in Meiningen unter Androhung von Gewalt erbeutete und wenig später vorläufig festgenommen werden konnte (siehe Medieninformation vom 27.04.2018), ist wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft Meiningen beantragte am Freitag den Haftbefehl. In Anbetracht der Gesamtumstände sah der Haftrichter von dessen Erlass ab.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell