LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Rentwertshausen-Grabfeld (ots) - Unbekannte schlugen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag die Heckscheibe eines Renault, der auf einem Parkplatz in der Nordheimer Straße in Rentwertshausen geparkt war, ein. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Die Meininger Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell