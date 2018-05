LPI-SHL: Berauscht und Drogen dabei

Eishausen-Straufhain (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am Samstagabend einen 31-jährigen Daimler-Fahrer in der Hauptstraße in Eishausen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine/Metamphetamine. Während der Verkehrskontrolle ließ der Mann einen Joint auf den Boden fallen. Die Polizisten bemerkten dies und fertigten neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Blutentnahme erfolgte im Hildburghäuser Klinikum.

