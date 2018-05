LPI-SHL: Ordentlich getankt

Zella-Mehlis (ots) - Alkoholisiert fuhr ein 46-jähriger Renault-Fahrer am Freitagabend in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis. Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten das Fahrzeug und stellten die deutliche Alkoholfahne des Fahrzeugführers fest. Der freiwillige Atemalkoholtest zeigte dann ein deutliches Ergebnis. 1,92 Promille standen zu Buche. Die Sicherstellung des Führerscheins und die Blutentnahme im Suhler Klinikum waren die Folge. Weiterfahren durfte der Mann natürlich auch nicht mehr.

