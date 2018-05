LPI-SHL: Unter dem Einfluss berauschender Mittel

Suhl (ots) - Einen 45-jährigen BMW-Fahrer kontrollierten Beamte der Suhler Einsatzunterstützung am Samstag kurz nach Mitternacht in der Gothaer Straße in Suhl. Der Mann zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen und ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Metamphetamine und Kokain. Nach der Blutentnahme im Suhler Klinikum und der Untersagung der Weiterfahrt konnte der Mann nach Hause gehen. Die Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz war die Folge.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell