LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Rotterode (ots) - Suhler Polizisten kontrollierten am späten Freitagabend einen 34-jährigen Audi-Fahrer in der Altersbacher Straße in Rotterode. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und er zudem unter dem Einfluss berauschende Mittel am Straßenverkehr teilnahm. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Metamphetamine. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Schmalkalden begleiten.

