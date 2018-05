LPI-SHL: Kontrollen in der Nacht

Steinbach-Hallenberg (ots) - Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten am Sonntag kurz nach Mitternacht mehrere Jugendliche im Bereich der Wolffstraße und des Kirchplatzes in Steinbach-Hallenberg. Eine 13-Jährige wurde mit alkoholischen Getränken angetroffen und pustete einen Atemalkoholwert von 0,43 Promille. Sie wurde zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht. In zwei weiteren Fällen wurden ein 22- und ein 19-Jähriger festgestellt, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Die beiden jungen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

