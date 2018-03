LPI-SHL: Zeugenaufruf

Schmalkalden (ots) - Zu der am 15. Februar veröffentlichten Meldung über eine Körperverletzung an einem 76-Jährigen in Schmalkalden gibt es im Zuge der Ermittlungen neue, wenn auch vorerst wenige, Erkenntnisse. Der Geschädigte gab in seiner Vernehmung an, dass er sich am Valentinstag (14. Februar) um 22.00 Uhr in seiner offenstehenden Garage in der Renthofstraße befand und von einem Unbekannten vom Weg vor der Garage aus angesprochen wurde. Da ihm der unbekannte Mann zu verstehen gab, dass er die Antwort des Seniors nicht hatte verstehen können, begab sich dieser vor die Garage. Dort wurde er offenbar durch einen weiteren Mann aus dem Dunkel heraus und von hinten ohne Vorwarnung verprügelt. Nachdem das Opfer völlig benommen und blutend vom Rettungsdienst in das Schmalkalder Klinikum gebracht und dort stationär versorgt wurde, konnte der 76-Jährige bei einer Zeugenvernehmung seine ersten Aussagen konkretisieren. Demnach soll es sich um zwei junge Männer gehandelt haben, welche nach der Tat stadteinwärts flüchteten und in den Marienweg in Richtung des dortigen Seniorenheims abbogen. Hinweise, welche zur Identifizierung der beiden Männer führen, nimmt die Polizei in Meiningen unter der Rufnummer 03693 591-0, oder die Polizeistation Schmalkalden unter 03683 68111 entgegen.

