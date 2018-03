LPI-SHL: Haschisch in der Tasche

Schmalkalden (ots) - Offenbar um einer Personenkontrolle durch herannahende Polizeibeamte zu entgehen, rannte ein 30-Jähriger heute wenige Minuten nach Mitternacht in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden davon. Die Beamten holten ihn ein und fanden schnell den Grund seiner Eile vor. Er hatte in einem Behältnis fast vier Gramm Haschisch einstecken und wollte wohl einer Anzeige entgehen. Er bekommt nun Post von der Staatsanwaltschaft.

