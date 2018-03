LPI-SHL: Unfall auf Tankstellengelände

Schmalkalden (ots) - Eine 67-Jährige fuhr am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände einer Tankstelle in der Asbacher Straße in Schmalkalden mit ihrem Volkswagen gegen eine Zapfsäule. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme gab die Fahrerin an, dass gesundheitliche Probleme zum Unfall führten. Da in Wertung dieser Aussage sowie der Gesamtumstände eine Gefährdung weiterer Personen oder Sachwerte nicht ausgeschlossen waren, stellten den Führerschein der Frau mit deren Zustimmung sicher. Der VW blieb vorerst auf dem Tankstellengelände stehen. Die Entscheidung über die Rückgabe des Führerscheins trifft die Justiz.

