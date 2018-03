LPI-SHL: Fenster beschädigt

Suhl (ots) - An zwei Gartenhütten in der Anlage "Am Hoheloh" in Suhl zerstörten Unbekannte zwischen Montag und Donnerstag mehrere Fensterscheiben. Zudem entwendeten sie eine Motorkettensäge der Marke "Husqvarna" und ein Kabel. Der Gesamtschaden beträgt 600 Euro.

