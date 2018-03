LPI-SHL: Metalltor entwendet

Zella-Mehlis (ots) - In der Nacht zum Donnerstag demontierten Unbekannte ein ca. sieben Meter breites Metalltor, welches an der Umzäunung eines Autohandels in der Nähe der Multihalle in der Zella-Mehliser Gewerbestraße angebracht war und entwendeten es. Zuvor lösten sie mehrere Elemente der Metallumzäunung und ließen diese am Ort zurück. Der Wert der Beute wird mit 3000 Euro angegeben.

