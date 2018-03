LPI-SHL: Böller im März

Bad Liebenstein (ots) - Gegen einen 16-Jährigen leitete die Polizei in Bad Salzungen ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Vorschriften des Sprengstoffgesetzes ein. Der junge Mann hatte am Donnerstagvormittag in der Thomas-Mann-Straße in Bad Liebenstein mehrmals Chinaböller gezündet und auf die Fahrbahn geworfen. Anwohner informierten die Polizei.

