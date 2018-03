LPI-SHL: Versuch gescheitert

Bad Liebenstein (ots) - Vermutlich wegen der anhaltenden Kälte hatte die Batterie eines Pkw Suzuki, welcher in der Heinrich-Mann-Straße in Bad Liebenstein abgestellt war, ihren Dienst verweigert. So entschloss sich der 79-jährige Besitzer am Donnerstagabend, den Wagen mit eigener Kraft rückwärts aus der Parklücke zu schieben und anschließend anrollen zu lassen. Der Suzuki machte sich dabei jedoch selbstständig und rollte ohne Fahrer gegen einen Ford Mondeo. Der Gesamtschaden beträgt 2000 Euro.

