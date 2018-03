LPI-SHL: Räuberischer Diebstahl?

Schmalkalden (ots) - Ein 25-jähriger Ladendieb entwendete am Mittwochnachmittag aus einer Drogerie in Schmalkalden Waren im Wert von 250 Euro. Als der Mann durch den Kassenbereich lief, stellte sich eine Mitarbeiterin, die gerade den Diebstahl beobachtet hatte, dem Mann in den Weg und forderte die Herausgabe der Ware. Dieser Aufforderung kam der Dieb zum Teil nach, stieß dann jedoch die Verkäuferin zur Seite und flüchtete. Die Personendaten des 25-Jährigen waren aus vorangegangenen Straftaten bekannt. Im Ermittlungsverfahren ist nunmehr festzustellen, ob der Mann den Tatbestand eines räuberischen Diebstahls verwirklichte. Wäre dies der Fall, müsste er bei einer Verurteilung mit einer wesentlich härteren Strafe rechnen, als bei einem einfachen Ladendiebstahl.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell