LPI-SHL: Zu wenig gebremst

Meiningen (ots) - Zum Glück ohne Verletzte ging ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Meiningen aus. Der Fahrer eines Pkw Opel wollte aus einem Grundstück in der Leipziger Straße nach links in Richtung Ortsausgang fahren. Er hielt mit dem Opel an und gewährte zunächst den Fahrzeugen auf der Leipziger Straße die Vorfahrt. Offenbar behielt er den Fuß nicht stark genug auf dem Bremspedal, so dass der Opel in den Straßenbereich rollte und mit einem in Richtung Stadtzentrum fahrenden Toyota zusammenstieß. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6500 Euro.

