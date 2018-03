LPI-SHL: Mini gegen Bus

Buttlar (ots) - Nachdem eine 21-Jährige am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Bermbach und Buttlar mit ihrem Pkw Mini einen Reisebus überholte, fuhr sie mit dem Kleinwagen zu früh wieder auf den rechten Fahrstreifen. Sie berührte den Bus, welcher im Schülerverkehr 25 Schulkinder beförderte, an der linken vorderen Ecke. Anschließend kam der Mini ins Schleudern. Die Fahrerin konnte ihren Wagen dann im linken Straßengraben zum Stehen bringen. Der Gesamtschaden an Bus und Mini beträgt 2000 Euro.

