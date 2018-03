LPI-SHL: Kampf mit der Zapfsäule

Bad Liebenstein (ots) - Nachdem ein 71-Jähriger am Mittwochmittag seinen Pkw Opel an der Tankstelle in Bad Liebenstein betankt hatte, wollte er das Display der Zapfsäule ablesen und bezahlen. Da er den Wagen ungünstig abgestellt hatte, konnte er das Display nicht ablesen. So entschloss er sich, den Wagen einen Meter nach vorn zu fahren und stieg ein. Unglücklicher Weise hatte er die Zapfpistole im Tankstutzen stecken gelassen. Beim Losfahren beschädigte er so die Tankanlage. Erschrocken legte der Senior den Rückwärtsgang ein und gab Gas. So entspannte sich zwar die Verbindung zwischen Opel und Tanksäule, leider hatte der Wagen zuviel Schwung und traf einen an der hinteren Tanksäule stehenden Wagen. Nach diesem Zusammenstoß fuhr der 71-Jährige vorwärts und verursachte beim zweiten Treffer an der Zapfsäule einen Totalschaden. Insgesamt liegt die Schadensbilanz bei fast 4000 Euro.

