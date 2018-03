LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots) - Die Fahrzeugführer eines grauen Golfs und eines roten Ford Fiestas fuhren am Mittwoch um 13.40 Uhr annähernd gleichzeitig rückwärts aus ihren Parklücken auf dem Kundenparkplatz einer Großbäckerei auf der Zellaer Höhe in Zella-Mehlis. Hierbei soll es zu einer Kollision der Fahrzeuge gekommen sein. Während der Fahrer des Golfs keinerlei Schaden am Heck seines Wagens hatte und auch sein Parkdistanzsystem nach eigenen Angaben kein Signal gab, war beim Ford durch die Fahrerin ein massiver Heckschaden zu beklagen. Die Beteiligten riefen die Polizei, welche den vorgefundenen Zustand dokumentierte. Um zu klären, ob der Golf tatsächlich den Fiesta traf oder ob ein drittes Fahrzeug während der Abwesenheit der Fordfahrerin im Laden ihren Wagen beschädigte, bittet die Suhler Polizei um Zeugenhinweise über die Rufnummer 03681 369 225.

