LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - Ein grauer Opel Astra, welcher am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Goetheplatz in Hildburghausen stand, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug die vordere Stoßstange beschädigt. Die Höhe des Schadens schätzt der Opelbesitzer auf 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

