LPI-SHL: In den Zaun

Waldau (ots) - Am Mittwochmittag fuhr eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Volkswagen in den Zaun eines Wohngrundstücks in der Hinternaher Straße in Waldau. Die junge Frau kam mit leichten Blessuren davon. Am Zaun entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro. Am VW entstand mit 7000 Euro Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell