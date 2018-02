LPI-SHL: Unfall mit Winterdienstfahrzeug

Floh-Seligenthal (ots) - Am Dienstagmorgen wurde eine 34-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Floh-Seligenthal leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Audi die Wiesenstraße. In einer Rechtskurve kam ihr ein Multicar mit angebrachtem Schiebeschild entgegen. Dessen Fahrer war mit der Beräumung der Fahrbahn von Schnee beschäftigt und kam dabei mit seinem Multicar zu weit nach links. Das Schiebeschild traf die Front des Audis und beschädigte diesen erheblich. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht nötig, die Audifahrerin begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. Am Schiebeschild entstand ein Lackkratzer, der Schaden am Audi beträgt etwa 8000 Euro.

