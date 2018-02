LPI-SHL: Fordfahrerin reagiert zu spät

Schmalkalden (ots) - Am Obertor in Schmalkalden musste die Fahrerin eines Pkw Audi am Dienstagmittag im Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Fahrerin eines Pkw Peugeot hielt ebenfalls an. Hinter diesem Fahrzeug fuhr eine Frau mit einem Ford. Diese erkannte die Situation offenbar zu spät und schob mit dem Ford den Peugeot auf den Audi. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beträgt 5500 Euro.

