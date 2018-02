LPI-SHL: Auffahrunfall

Vacha (ots) - Der Fahrer eines Pkw Mitsubishi hatte am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße in Vacha die Absicht, nach links in die Wilhelm-Külz-Straße abzubiegen. Weil im Gegenverkehr Fahrzeuge fuhren, hielt der Mann an. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende Citroenfahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallfahrzeuge, an denen insgesamt 4000 Euro Schaden entstand, konnten trotz der Beschädigungen weiterfahren.

