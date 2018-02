LPI-SHL: Radfahrer beging Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - Ein bislang Unbekannte fuhr am Dienstag gegen 17.00 Uhr in Hildburghausen mit einem Fahrrad gegen einen schwarzen Ford Fiesta und verursachte so Lackschaden an der hinteren Stoßstange. Der Ford stand auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrum in der Clara-Zetkin-Straße. Sein Besitzer befand sich noch in der Nähe des Wagens und hörte den Knall beim Anstoß. Dann sah er noch, wie der Radfahrer sein Gefährt aufhob und eilig davon fuhr. Sollte der Verursacher unerkannt bleiben, wird der 20-Jährige die Kosten der Reparatur in Höhe von geschätzten 700 Euro selbst tragen müssen.

