LPI-SHL: Rauschgift gefunden

Theuern (ots) - Im Rahmen eines Ermittlungverfahren durchsuchten Beamte der Polizeiinspetkion Hildburghausen am vergangenem Donnerstag die Wohnung eines Tatverdächtigen in Theuern im Landkreis Sonnenberg. Dabei entdeckten Sie fast 60 Gramm Mariuhana, über 30 Gramm Amphetamine sowie fast 150 Ecstasy-Tabletten. Über die Herkunft schwieg sich der Tatverdächtige aus, allein die vorgefundene Menge sowie deren Verpackung ließen auf einen Handel mit diesen Drogen schließen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Meiningen prüfte einen Haftbefehlantrag.

