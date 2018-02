LPI-SHL: Glatte Straße

Suhl (ots) - Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen kam am Montagabend ein 20-Jähriger mit seinem Nissan in der Pfarrstraße in Suhl von der Fahrbahn ab und traf mit seinem Wagen einen geparkten Audi. Anschließend drehte sich der Nissan und brach den Mast eines Verkehrszeichens um. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beträgt 5300 Euro.

