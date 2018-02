LPI-SHL: Auffahrunfall

Vacha (ots) - Am Montagmorgen musste der Fahrer eines Lkw im Badelacher Weg in Vacha verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter dem Laster fahrende Frau konnte auch wegen der glatten Fahrbahn nicht mehr zum Stehen kommen und fuhr auf. Das gleiche Schicksal erlitt einen Moment später der Fahrer eines Mercedes Sprinter, er fuhr in das Heck des Autos der Frau. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Gesamtschaden liegt bei 9000 Euro.

