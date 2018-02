LPI-SHL: Warnbake beschädigt

Kaltennordheim (ots) - Die Stadtverwaltung Kaltennordheim stellte zur Absicherung einer Veranstaltung am vergangenen Wochenende im Bereich Neumarkt mehrere beleuchtete Absperrbaken auf. Beim Abbau am Montagmorgen mussten die Mitarbeiter des Bauhofs Schäden an der Beleuchtung einer Bake feststellen. Der Stadt entstand so ein Schaden von 500 Euro.

