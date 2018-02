LPI-SHL: In einen Zaun gefahren

Leimbach (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montagabend die Bernhardshaller Straße in Leimbach. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab und fuhr in einen Metallzaun. Da er sich nicht um den Schaden kümmerte und weiterfuhr, bleibt der Grundstücksbesitzer auf dem Schaden von 1000 Euro vorerst sitzen.

