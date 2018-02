LPI-SHL: Fahrrad gestohlen

Meiningen (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen dem 19. und dem 26. Februar aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße in Meiningen ein rot-weißes Mountainbike der Marke "Haibike" im Wert von über 800 Euro. Um an das Rad zu kommen, trat der Dieb die Tür zum Kellerverschlag ein.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell