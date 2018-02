LPI-SHL: Herrenloser Hund sorgt für Aufregung

Meiningen (ots) - Einen gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr löste am Montagabend ein herrenloser Hund aus. Das Tier war auf der Bundesstraße 19 in Meiningen zwischen den Autohäusern und der Zufahrt zum Ortsteil Welkershausen unterwegs und ließ sich nicht einfangen. Nachdem zwei Kameraden der Feuerwehr vom Hund gebissen wurden, konnte das Tier schließlich eingefangen und in die Tierauffangstation gebracht werden. Während der Aktion gab sich ein 37-Jähriger als Besitzer des Hundes aus. Als sich der Mann ausweisen sollte und Angaben zum Impfschutz des Hundes durch die Beamten abgefragt wurden, stritt er plötzlich ab, der Hundehalter zu sein und wurde zunehmend renitent. Schließlich leistete er aktiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste deshalb gefesselt werden. Zur Feststellung seiner Identität musste der 37-Jährige dann mit auf die Dienststelle kommen. Er kam noch am Abend wieder auf freien Fuß. Die verletzten Feuerwehrleute wurden im Klinikum in Meiningen-Dreißigacker versorgt.

