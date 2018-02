LPI-SHL: Staubsaugerstation angegriffen

Floh-Seligenthal (ots) - Nachdem Aufbrüche an Staubsaugerautomaten an zwei Schmalkalder Tankstellen am Sonntag angezeigt wurden, kamen am Montag zwei aufgebrochene Automaten an der Tankstelle in der Körler Straße in Floh-Seligenthal hinzu. Hier waren möglicherweise die gleichen Täter am Werk, richteten aber mit 6000 Euro einen wesentlich höheren Schaden an. Die Bargeldbeute war vergleichbar niedrig. Gehandelt haben die Unbekannten zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 5.30 Uhr.

