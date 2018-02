LPI-SHL: Ermittlungen zum Handtaschenraub

1 weiterer Medieninhalt

Suhl (ots) - Die Ermittlungen zum Handtaschenraub am Abend des 24. Februar im Bereich der Wohnhochhäuser der Suhler Innenstadt, bei welchem eine 63-Jährige aus einer Gruppe von vier jungen Männern heraus angegriffen wurde, werden durch die Suhler Kriminalpolizei geführt. Nach der Befragung des Opfers gab dieses an, dass sich die Männer in der Gruppe in arabischer Sprache unterhielten. Somit besteht die Möglichkeit, dass es sich um Asylbewerber aus der Erstaufnahmeeinrichtung oder aus der Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge in Suhl handeln könnte. Zudem wurde die am Sonntagmorgen bei der Polizei abgegebene Fundsache falsch beschrieben. Es handelt sich nicht um die Tasche des Opfers sondern um einen etwa 40 Zentimeter großen rot/weiß/schwarzen Rucksack der Marke "Mountain Trekking" (siehe Fotos), in welchem das Handy der Frau lag. Die Kriminalpolizei sucht nun den Eigentümer des Rucksacks und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 03681 32-1466 oder 03681 369-225. Die Tasche des Opfers ist noch verschwunden. Möglicherweise wurde sie bereits am Tatabend im Bereich der Suhler Innenstadt durch den Täter in ein Gebüsch oder in ein Behältnis für Abfall geworfen. Finder einer Damenhandtasche sollten umgehend die Polizei informieren und die Fundsache in Bezug auf eine spätere Spurensicherung sorgsam behandeln.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell