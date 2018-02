LPI-SHL: Brand in einer Bäckerei

Meiningen (ots) - Heute Morgen (27.02.2018) musste die Meininger Feuerwehr zu einem Brand in einer Bäckerei im Ortsteil Dreißigacker ausrücken. Wenige Minuten vor 2.00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter am elektronischen Bedienteil eines Backofens Qualm und kurz darauf auch offenes Feuer. Mit einem Feuerlöscher konnte der 50-Jährige ein Ausbreiten der Flammen verhindern, die endgültige Brandbekämpfung erledigte die Feuerwehr. Die Kriminalpolizei war zur Sicherung erster Spuren noch in der Nacht vor Ort, weitere Ermittlungen zur Brandursache stehen an. Der Schaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

