LPI-SHL: Magere Beute

Schmalkalden (ots) - Unbekannte hatten es in der Nacht zum Sonntag auf Staubsaugeranlagen an zwei Tankstellen in Schmalkalden abgesehen. So brachen sie den Geldschacht an der Waschanlage in der Suhler Straße und der Asbacher Straße auf. Durch ihr gewaltsames Vorgehen richteten sie 650 Euro Schaden an. Die Beute war, auch weil die Tankstellenpächter die Geldbehälter täglich leeren, mit insgesamt 23 Euro eher mager.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell