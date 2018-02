LPI-SHL: Betrunken und zu schnell

Meiningen (ots) - Wegen eines Atemalkoholwertes von 1,24 Promille musste ein BMW-Fahrer am Sonntagabend eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mann war mit 59 Stundenkilometern im Tunnel in der Marienstraße in Meiningen gemessen worden. Erlaubt ist hier eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Km/h. Obwohl die Beamten gut sichtbare Anhaltezeichen gaben, gab der Fahrer Gas und fuhr in Richtung Innenstadt davon. In der Sachsenstraße entschloss er sich dann wegen des ihn verfolgenden Streifenwagens zum Anhalten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell