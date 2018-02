LPI-SHL: Einbruch gescheitert

Suhl (ots) - Am Samstagabend versuchten Unbekannte in das Gebäude der Arbeitsagentur in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl einzubrechen. Durch das Hantieren an einer Hintertür wurde jedoch ein Alarm ausgelöst, so dass Der oder die Einbrecher das Weite suchten. Der Schaden an der Tür beträgt 100 Euro.

