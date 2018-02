LPI-SHL: Tasche entrissen

Suhl (ots) - Am Samstagabend wurde einer 63-Jährigen im Bereich der Wohnhochhäuser in der Friedrich-König-Straße die Handtasche entrissen. Aus einer Gruppe von vier jungen Männern, an welcher die Frau vorbei lief, kam ein ca. 19 Jahre alter Mann unmittelbar auf die Frau zu und griff nach der Tasche. Nachdem er sie hatte, rannten alle augenblicklich in unterschiedliche Richtungen davon. Der Täter verschwand in Richtung CCS. Ein umgehend von der Frau informierter Autofahrer konnte nicht mehr helfend eingreifen. Eine umfangreiche polizeiliche Suche nach den Männern führte bislang nicht zum Erfolg. Am Sonntagmorgen wurde die Tasche bei der Polizei in der Bahnhofstraße abgegeben. Es fehlten die Börse mit Bargeld und ein Schlüsselbund. Das Handy der Frau war noch in der Tasche.

