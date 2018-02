LPI-SHL: Unfallflucht

Dorndorf (ots) - Ein roter Ford Fiesta wurde am Samstag zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht in Dorndorf durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Fahrerin des Fiestas stellte diesen auf dem Parkplatz am "Germanenkrug" in der Langen Straße unbeschädigt ab. Als sie zurück kam, sah sie den Schaden an der vorderen rechten Seite. Die Reparatur wird 3500 Euro kosten.

