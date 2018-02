LPI-SHL: Durch den Straßengraben

Schackendorf (ots) - Am frühen Sonntagabend kam ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Opel zwischen Schackendorf und Veilsdorf aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Straßengraben. Hierbei entstand am Opel Schaden in Höhe von 1500 Euro. Im Wagen fuhr ein kleines Kind mit, welches sich sehr erschrak. Zum Glück blieben alle Beteiligten Unverletzt.

