LPI-SHL: Reifen zerstochen

Eisfeld (ots) - An einem roten Volvo zerstachen Unbekannte in der Nacht zum Samstag alle vier Reifen. Der Wagen war in der Werra-Aue in Eisfeld abgestellt. Der Besitzer vermutet die Täterschaft in seinem Bekanntenkreis, er wollte jedoch bei der Polizei keine näheren Angaben machen.

