LPI-SHL: Brand einer Gartenhütte

Floh-Seligenthal (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018 gegen 16:00 Uhr wurde die Polizei Meiningen zu einem Brand in Floh-Seligenthal gerufen. Die Gartenhütte in Floh, Am Gewerbepark wurde durch das Feuer teilweise zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ist die Ursache auf einen zuvor befeuerten Holzofen zurückzuführen. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Suhl übernommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell