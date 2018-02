LPI-SHL: Auffindung von vermutlichem Diebesgut

Meiningen (ots) - Am Samstag Mittag wurde die Polizei von einem Meininger Bürger informiert, dass er vermutlich Diebesgut gefunden hat. Er hatte bereits vor ein paar Tagen einen Ausländer beobachtet, wie dieser in einer Hecke in der Schießgasse einen Plastikbeutel verstecken wollte. Dieser verschwand dann, als er ihn angesprochen hatte. Heute hatte er in der Hecke einen Penny Einkaufsbeutel mit diversen Tabakwaren gefunden. Nach Sicherstellung durch Beamte der PI Meiningen stellte sich heraus, dass es sich bei den Tabakwaren mit großer Wahrscheinlichkeit um Diebsgut beim Ladendiebstahl vom 20.02.2018 im Pennymarkt handelt.

