LPI-SHL: Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr

Fambach (ots) - Am Freitag, den 23.03.2018 um 10:05 Uhr befuhr der Anzeigenerstatter die B19 von Trusetal in Richtung Meiningen mit seinem Pkw. Ab Höhe der Ortslage Fambach fuhr ihm ein anderer Pkw permanent von hinten dicht auf und überholte unter Missachtung einer Sperrlinie nach einer Strecke von ca. 500 Metern. Während des Überholvorganges wurde ihm der "Stinkefinger" gezeigt. Anschließend scherte der andere Fahrzeugführer so knapp ein, dass der Anzeigenerstatter bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. In weiterer Folge fuhr dann der Andere vorm ihm grundlos langsam bis zur Zwick, wo er dann abbog und ihm erneut den "Stinkefinger" zeigte".

